Projeto reúne 13 peças e exposição de fotos em Salvador

Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, o movimento de um corpo teatral é intenso. E é com esse ritmo que Fernando Guerreiro, diretor teatral e presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), organiza o projeto Diversão de Verão.

A partir do dia 10 de janeiro, o Espaço Cultural da Barroquinha e o Teatro Gregório de Mattos recebem espetáculos que já estiveram em cartaz nos espaços, como O Galo, Paco e o Tempo e O Bobo.

Além de trazer a estreia de Natas em Solos, do grupo baiano Núcleo Afro Brasileiro de Teatro de Alagoinhas, e da exposição Passou por Aqui, que reúne trinta espetáculos registrados.

"Na verdade, a gente está com três objetivos: divulgar o espaço – a gente tem o corredor, pátio, quatro salas de cinema –, desmistificar que o centro é perigoso e chamar atenção para a arte e comemorar", declara Guerreiro.

Um dos pontos citados também se configura como argumento para a escolha do horário da maioria das apresentações, às 19 horas. "Tem gente que ainda tem medo da região, mas quando tiver pátio, a gente prolonga", afirma o diretor.

Com preços populares, mas sem a exatidão do valor informado pela Fundação, as peças vão ser apresentadas de forma alternada. Rebola, por exemplo, que segundo Guerreiro, está com novo formato, estará no Gregório de Mattos, logo, não estará no Espaço Cultural da Barroquinha.

A exceção fica para Natas em Solos, que conta com seis solos, três em cada espaço. "Contempla seis de cada ator do Nata com orientações de diferentes diretores da organização. A coordenação artística fica com Fernanda Júlia", afirma Susan Kalik, produtora do Nata.

Centro ocupado

Guerreiro declara que o espetáculo que teve maior público até agora foi O Compadre de Ogum, e ele quer que cada vez mais as pessoas ocupem os espaços culturais da Fundação. "É um novo polo cultural da cidade, e a gente tem uma história para contar desde a revitalização, tanto que só conseguimos parar de trabalhar nas segundas", afirma.

O Diversão de Verão reúne fotografias do Laboratório de Fotografia da Faculdade de Comunicação da Ufba (Labfoto-Facom/Ufba), debates como o De Trans pra Frente e shows a serem confirmados.

Se o teatro tem se configurado como um lugar para desconstruir preconceitos, a proposta da montagem Natas em Solos parece se encaixar perfeitamente.

"Temáticas que o Nata aborda: musicalidade, deusa do tambor, já que poucas mulheres dentro do terreiro de candomblé tocam o instrumento, árvore do esquecimento e a chacina do povo negro", revela Susan.

O artista que mais está presente no espetáculo é Daniel Arcades. "Ele escreveu quatro dos textos do Natas, e é sempre dramaturgo, ele que fez Oxum", afirma. Daniel, inclusive, faz o solo Impopstor, dirigido por Susan. Mas é com a montagem Yá Ilú, do Núcleo, que o Diversão do Verão abre a temporada. "É uma delícia estar na Barroquinha, lá é importante, lugar de resistência. A gente tem que ocupar o centro", declara a produtora.

PROGRAMAÇÃO

​Da Própria Pele - 17 e 18/01, no Teatro Gregório de Mattos

Rebola de Verão -19 e 26/01; 09 e 16/02, no Teatro Gregório de Mattos

O Bobo - 10 e 11/02, no Teatro Gregório de Mattos

Paco e o tempo - 12 e 19/02, no Teatro Gregório de Mattos

O Galo - 17 e 18/02, no Teatro Gregório de Mattos

Kaiala - 20 a 22/01, no Espaço Cultural da Barroquinha

O Compadre de Ogum - 27 e 28/01; 03, 04, 10, 11, 17 e 18/02, no Espaço Cultural da Barroquinha

Yá Ilú - 10, 11, 17 e 18/01, no Espaço Cultural da Barroquinha

A Dor de Quem? - 24 e 25/01, 31/01 e 01/02, no Espaço Cultural da Barroquinha

Rosas Negras - 07, 08, 14 e 15/02, no Espaço Cultural da Barroquinha

Orukó - 13 a 15/01, no Teatro Gregório de Mattos

As Balas Que Não Dei ao Meu Filho - 21 a 22/01, no Teatro Gregório de Mattos

Mundaréu - 03 a 05/02, no Teatro Gregório de Mattos

Exposição

Passou Por Aqui - Mostra fotográfica com registro de eventos e espetáculos nos TGM e no Barroquinha, durante o ano de 2016. Abertura – 11/01; de 12/01 a 19/02. Na Galeria da Cidade - Teatro Gregório de Mattos

