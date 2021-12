Projeto que discute vivências de homens gays estreia 15 de julho no Zoom

O projeto performativo Delivery da Gente, primeiro do coletivo artístico gay CORRE, que discute vivência de homens gays, estreia no dia 15 de julho, às 23h, na plataforma de videoconferência Zoom. O projeto será transmitido todas as quartas e possui contribuição colaborativa no site do Sympla.

O coletivo pretende discutir os impactos da masculinidade na construção de uma identidade social contemporânea, tomando como perspectiva a biografia de homens gays. Nele são relatados experiências vividas no contexto familiar, tensões agravadas pelo confinamento, e, caminhos percorridos no processo de formação da identidade masculina gay de cada ator.

“São atravessamento que precisamos desconstruir em favor da liberdade de ser quem somos, e poder expressar a nossa identidade para o mundo sem o medo de virar uma estatística”, pondera o artista Marcus Lobo.

O projeto disponibiliza de diferentes formas para que o público possa contribuir com Delivery da Gente, com valores que variam de acordo com a sua disponibilidade. Caso não seja possível contribuir, ainda é possível fazer a retirada do ingresso pelo Sympla.

