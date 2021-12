Projeto lança docudrama sobre as memórias do teatro baiano

O III ato do projeto 'Memórias do Teatro da Bahia - galeria online' estreia no dia 6 de abril e conta, através de atividades diversas, um pouco da história das artes cênicas no estado. Nesta última etapa, o projeto apresenta um Docudrama, construído a partir do repertório de reminiscências de artistas e colaboradores do teatro baiano.

As lembranças, apreendidas pelo ator, diretor, dramaturgo e idealizador do projeto, João Guisande, através de um longo processo de pesquisa, começaram a dar forma a dramaturgia da produção ainda em 2020, no início da pandemia.

A narrativa é dividida em cinco episódios: “Cena em Jogo”, “Dias Felizes”, “Castro Alves Gusmão”, “A Cor da Noite” e “Tiro Pela Culatra”. Neles, a escrevivência de diferentes personagens que contribuíram para a execução do Memórias do Teatro da Bahia.

Assim como em um documentário, o mundo real entra na série-espetáculo de maneira que a Covid-19, implacável para com o campo das artes e da cultura, também é retratada. Forma e conteúdo refletem e são reflexo da pandemia. O elenco é formado por Bárbara Laís, Fernanda Beltrão, Fernando Antônio, Iana Nascimento, Marcos Lopes e Luisa Muricy.

