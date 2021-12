Projeto Djeli leva espetáculos para o MAB em agosto

Dois espetáculos do Projeto Djeli acontecem no Laboratório de Experimentações Cênicas do Museu de Arte da Bahia (MAB) a de 9 de agosto até 8 de setembro. O solo 'Abiã' é apresentado às sextas-feiras, e o ato performático 'Assentamento' aos sábados e domingos, ambos às 19h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser comprados no site Sympla (Abian e Assentamento).

Abiã busca a reconstrução das histórias dos corpos negros. Ao trazer o sol como símbolo-guia da obra, o espetáculo traz uma relação entre arte e xamanismo, como as antigas artes africanas e dos povos originários do Brasil. “O solo é uma epopeia diaspórica na busca de fragmentar a ideia de arte x ciência x espiritualidade e traz os dispositivos primitivos da contação de histórias dos Djeli/Griô e da Dança”, explica o orientador cênico Diego Mavamba.

Assentamento resgata e ressignifica em suas instalações a ideia de negritude. "Assentamento é um sentimento, a filosofia de um corpo em constante diáspora. As potências pessoais são uma espécie de incorporamento e irradiação do reflexo e do reconhecimento”, relata Mavamba.

