Projeto cultural leva apresentações teatrais ao bairro de Stella Maris em abril

No mês de abril acontece a I Mostra de Teatro Solo Stella Maris Convida, no Teatro Lizete Ribeiro, no bairro de Stella Maris, em Salvador. Com transmissão ao vivo e online dos espetáculos, as montagens vão ser exibidas entre os dias 03 a 10 de abril, às 18h.

A iniciativa busca fomentar o teatro, além de difundir e inserir no circuito cultural da cidade.

Ao todo, sete apresentações solo vão compor a programação da Mostra, que também terá lives-entrevistas com os atores de cada solo, sempre às 18h. As apresentações serão transmitidas pelo canal da Mostra no youtube.

Na abertura, o público vai conferir a exibição da peça Sobejo. O solo retrata a biografia fictícia da personagem Georgina Serrat, uma dona de casa que depositou a fé sobre sua felicidade no casamento e tem seus sonhos frustrados pelas agressões de um marido violento. Em um misto de flashbacks e depoimentos, uma mulher enclausurada em suas memórias, detalha um cotidiano cruel e desenrola uma teia que desemboca num final surpreendente.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

SERVIÇO

O que: I Mostra de Teatro Solo Stella Maris Convida

Quando: Espetáculos entre 03 e 10 de abril

Onde: no canal da Mostra Stella Maris Convida no youtube, sempre às 18h

Espetáculos

03/04 (Sábado) - O avô e o rio

04/04 (Domingo) - Dona Coca

06/04 (Terça) - Diário de uma vagina

07/04 - (Quarta) - Encruzilhada

08/04 - (Quinta) Major Oliveira

09/04 - (Sexta) - Tentáculos (estréia)

10/04 - (Sábado) - Sobejo

