Projeto "Brasil" traz Cia Brasileira de Teatro a Salvador

Com patrocínio da Petrobras, a Companhia Brasileira de Teatro traz à capital baiana as montagens Isso te interessa? e Descartes com Lentes.



Como parte do seu novo projeto itinerante, "Brasil", as apresentações acontecem no Teatro Martim Gonçalves.

A primeira peça terá sessões nos dias 14 e 15, às 20h com ingressos a R$ 30 e R$ 15. Já Descartes com Lentes será encenada exclusivamente no dia 16, às 11h, com entrada franca.



A passagem da companhia pela cidade traz ainda uma oficina de criação teatral destinada a estudantes e artistas de diversas áreas. Ela acontece no dia 15 de março, das 14h às 18h, com inscrição gratuita por meio do blog da companhia.

