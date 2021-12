Projeto aborda sexualidade no Teatro Molière

Após duas edições, o projeto 'Sextas Quentes' do Teatro Molière realiza, nesta sexta-feira, 1º, sua última edição do ano. Em parceria com a sexóloga Magali Tourinho e o Club Pinguinho, o evento acontece a partir das 19h. A noite começa com drinks e degustações, seguida de uma performance teatral produzida pelo Grupo Teca Teatro. Ao final, há um bate papo sobre sexualidade para diferentes públicos.

Fazem parte do elenco a autora do texto, Luciana Comin, além de Karina Allatta e Gabys Lima. A violonista Rita Tavarez e o ator Marcley Oliveira também fazem participações. O objetivo da ação é desmitificar tabus e valorizar uma instância da vida humana considerada fundamental para o desenvolvimento pessoal.

“A vida sexual saudável contribui para o desenvolvimento global do indivíduo e, por esse motivo, merece ser valorizado e discutido amplamente. Além do mais, falar de sexo numa sexta-feira à noite pode ser bem estimulante”, pontua a autora do projeto, Luciana Comin.

Apesar do foco no universo feminino, os homens também podem participar acompanhando suas parceiras. Segundo os organizadores, futuramente, serão contemplados outros públicos, como o masculino, o adolescente e o LGBTQ+.

