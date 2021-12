Programação Infantil é destaque no Pop Up Shop

A 6º edição do Pop Up acontece nos dias 10, 11 e 12 de junho, no Barra Hall, com 70 expositores confirmados e oito representantes da gastronomia. A programação infantil é o destaque dessa edição e será comandada por Tio Paulinho. O evento contará com jogos, brinquedos para todas as idades, palco para apresentação teatral, recreação, shows de mágica, além do Cantinho Mãe que Lê com a blogueira Emília Nunes, que vai realizar oficinas e contação de histórias.

A programação musical já está definida com mais de três shows diários e espaço aberto para Jam Session, que sempre recebe grandes artistas. Os nomes já confirmados para animar os três dias de evento são Bruna Barreto, Faustão e Os Mongas e Banda da Macaco. Nesta edição, terá uma novidade: o PopPub, um bar temático com a presença da barbearia Old is Cool, cervejas artesanais, telão com transmissão de jogos, lutas e shows que acontecerão na praça principal do evento.

O Cantinho de Leitura Mãe que Lê é destaque da programação infantil. O espaço aconchegante contará com uma decoração lúdica e com atividades de qualidade para o público infantil. Além de livrinhos ao alcance das crianças, contação de histórias, oficinas e bate-papos sobre maternidade, infância e, principalmente, literatura destinada para crianças. Também será confeccionado um livro coletivo por todas as crianças que passarem pelo espaço. A entrada do evento é gratuita.

