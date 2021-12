Produção baiana chama atenção no Festival de Curitiba

A realização da 2ª Mostra Baiana no Festival de Teatro de Curitiba - o maior evento do gênero no País - é a prova de que os artistas locais assumiram a responsabilidade de expandir as fronteiras das artes cênicas da Bahia para além do território regional. O evento, que acontece até o dia 6 de abril, integra o Fringe, programação paralela do festival que abriga cerca de 400 espetáculos de 19 estados brasileiros e quatro países.

A abertura da mostra baiana aconteceu com o espetáculo Uma Vez, Nada Mais e deu início a uma série de intercâmbios e diálogos artísticos. A encenação da diretora Hebe Alves, que brinca com a narrativa do cinema mudo, atraiu profissionais especializados da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) até curadoras de festivais cênicos na Dinamarca. "Eu adoro essa ideia de mostras e festivais, onde podemos apresentar uma outra face do teatro baiano. O trabalho só vai além da bilheteria", comenta Hebe.

As viagens cênicas da peça O Circo de Soleinildo, da Companhia Operakata de Teatro, encantaram cerca de 40 alunos de uma escola municipal do bairro Cidade Industrial de Curitiba, em uma sessão cheia de aplausos e risos. Gilsérgio Botelho, diretor do grupo natural de Vitória da Conquista, acredita no potencial da difusão de ideias. "É da natureza da produção cênica manter a equipe confinada em uma sala de ensaio, mas o teatro só se constrói no encontro com o público e quando você ultrapassa as suas fronteiras".

O tema "sexualidade" ficou sob a responsabilidade da obra Entre Nós: Uma Comédia Sobre a Diversidade, que incentivou o público a discutir sobre a questão em um bate-papo que tratou de pontos relativos ao fazer teatral. Há dois anos a montagem viaja para festivais nacionais e internacionais, investindo na dimensão artística correlacionada ao viés pedagógico.



Maratona teatral



Outras montagens ainda vão se apresentar até o final da mostra, são elas: Destinatário Desconhecido; Grand Théâtre: Pão & Circo; O Segredo da Arca de Trancoso; além de Um Piano, O Bolero e A Galinha. A grade deste ano foi desenvolvida sob a curadoria do ator Lázaro Ramos - que não pôde comparecer ao evento por conta de gravações na Califórnia (EUA).

Em declaração por e-mail para A TARDE, o ator afirmou que a escolha foi difícil, mas buscou a diversidade de gêneros. "Foi muito bom ter tido a oportunidade de ver a imensa qualidade dos profissionais de teatro do estado, que continua, desde sempre, sendo o grande patrimônio do teatro baiano".

A mostra baiana é uma realização da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) em parceria com o Festival de Curitiba. Na edição passada, em 2013, a Funceb investiu cerca de R$ 325 mil, custeando as necessidades logísticas de todos os artistas e técnicos envolvidos, enquanto que o festival entrou como parceiro em questões como cessão de pautas e isenção da taxa de inscrição para os grupos participantes. Neste ano, o investimento do estado da Bahia fica 50% menor, cerca de R$ 160 mil, porém, o próprio festival assumiu custos.

Para Nehle Franke, diretora da Funceb, a realização de uma mostra como essa refresca a programação oficial. "Ainda existe uma distância de visibilidade do teatro feito em outros eixos do Brasil e daquele desenvolvido em estados como Rio e São Paulo. Iniciativas assim começam a quebrar essa essa não visibilidade e não circulação".



*O repórter viajou a convite da organização do evento

