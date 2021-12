Primeira obra cênica brasileira em iorubá é apresentada no Mercado Iaô

O Mercado Iaô, no bairro da Ribeira, recebe no dia 10 de abril a estreia do espetáculo 'QUASEILHAS', que segue em temporada até 4 de maio, com sessões às quartas, às 20h, e de quinta a sábado, às 19h. Esta é a primeira obra cênica brasileira apresentada integralmente em iorubá (um dos idiomas africanos), por meio da literatura do oríkì, gênero que se faz vivo quando declamado ou cantado.

"Em QUASEILHAS buscamos presentificar a ancestralidade que está no DNA do povo preto. No filme Filhas da Poeira, de Julie Dash, tem uma frase que exemplifica nosso objetivo: ‘O antepassado e o útero são a mesma coisa’", comenta o diretor da obra, Diego Pinheiro (A Bunda de Simone, Oroboro e Arbítrio).

Esta é a segunda temporada da obra. A primeira ocorreu em abril de 2018, Quaseilhas participou do IC-Encontro de Artes, e do Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte (FIT BH).

adblock ativo