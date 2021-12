Prêmio Braskem: Peça 'Entre Nós' leva três troféus

A 20ª Edição do Prêmio Braskem de Teatro (PBT) entregou, durante cerimônia no Teatro Castro Alves (TCA), na noite de quarta-feira, 3, os troféus aos melhores talentos do ano de 2012.

O espetáculo Entre Nós - Uma Comédia da Diversidade, que provou que para se fazer um bom teatro não é preciso de grandes recursos tecnológicos, faturou os prêmios de melhor espetáculo adulto, ator (Igor Epifânio) e texto (João Sanches).

Na categoria espetáculo infanto-juvenil, o prêmio foi da montagem O Segredo da Arca de Trancoso, espetáculo de rua que utilizou máscaras e pernas de pau. A montagem também provou que o bom teatro pode estar longe das casas do espetáculos convencionais.

Aliás, a comissão julgadora integrada pelo jornalista Gideon Rosa, o ator e diretor Celso Jr., a professora e pesquisadora Deolinda Vilhena, o coreógrafo João Perene e o diretor e dramaturgo Paulo Atto acertaram em apostar nas montagens com diferentes estéticas, mas que priorizaram o jogo teatral essencial.

Gordo Neto (Dissidente) foi escolhido o melhor diretor, embora em seu discurso tenha dito que Claudio Machado de O Segredo da Arca... é quem deveria levar a estatueta para casa.

Como melhor atriz, foi escolhida Viviane Laerte, de 30 anos de carreira, o que não foi surpresa. O ator e diretor George Wladirmir foi um dos que mais demonstrou emoção. Ele recebeu o prêmio de revelação pela direção da peça Mar Morto e solicitou da imprensa maior espaço para o teatro.

Por fim, na categoria especial, o prêmio foi dado para Rino Carvalho pelo figurino de Amor Barato, o único troféu recebido pela peça do Núcleo do Teatro Castro Alves (TCA). Rino não foi e o cenógrafo, Rodrigo Frota, o representou.

Crítica teatral - O jornalista Clodoaldo Lobo foi homenageado pelo trabalho de crítica teatral. Além de pedir mais espaço, nos jornais, alguns artistas a exemplo de Fernando Guerreiro e Claudio Simões também defenderam mais críticas especializadas na imprensa baiana. Já o jornalista Marcos Uzel destacou o trabalho apaixonado de Clodoaldo.

Interessante é que, na terça, 2, durante lançamento de livro que reuniu críticas de Clodoaldo Lobo, o secretário da Cultura Albino Rubim também defendeu o espaço da crítica nos jornais. O diretor Possi Neto não ficou atrás e lembrou que tem 40 anos como encenador. "O meu primeiro espetáculo foi feito na Bahia". Foi de A Casa de Bernarda Alba, de Garcia Lorca.

A cerimônia, que reviveu a memória dos 20 anos através da trilha sonora direção de Elisío Lopes não teve o mesmo brilho do ano passado. A ideia do concerto foi boa, mas o grande número de canções fez com que a cerimônia, em certos momentos se tornasse cansativa.

Ainda assim, teve ótimas sacadas como a ideia de mostrar personagens que marcaram a cena nos últimos 20 anos e de reunir em um quadro, em ótimas performances, as artistas Hebe Alves, Chica Carelli e Elisa Mendes.

Luisa Possi foi atração e mostrou sua bela voz. As intérpretes Emanuelle Araújo e Renato Celidônio também cantaram. Para a classe artística, a noite foi de congraçamento.

