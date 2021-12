Prêmio Braskem elege os melhores do teatro baiano em 2013

O Prêmio Braskem de Teatro 2013, que chega a sua 21ª edição, elege, nesta quarta-feira, 23, as melhores performances do teatro do ano passado. Serão, ao todo, oito categorias contempladas: Espetáculo Adulto, Espetáculo Infanto-Juvenil, Direção, Ator, Atriz, Texto, Revelação e Categoria Especial.

A cerimônia, que acontece no palco principal do Teatro Castro Alves, às 20 horas, este ano será dirigida pelo encenador Paulo Dourado. De acordo com ele, terá como foco a participação dos espectadores nos espetáculos.



O ator Lázaro Ramos será o grande homenageado da noite, mas não faltarão reverências aos 50 anos do Teatro Via Velha e ao dramaturgo William Shakespeare, já que na data desta quarta, se comemoram 450 anos de seu nascimento.



A cantora Margareth Menezes e o ator Jackson Costa irão comandar a noite. O músico e compositor Gerônimo assinará a direção musical da cerimônia do prêmio.



Categorias

Concorrem ao Prêmio de Melhor Espetáculo adulto, Casulo..., Destinatário Desconhecido, Éramos Gays, Longa Jornada Noite Adentro e Três Versões da Vida.

Já na categoria melhor espetáculo infanto-juvenil disputam A História Que A Manhã Contou ao Tempo, Barrinho, Legal TchanTchanTchan, O Menino Detrás das Nuvens e Os Saltimbancos da Esperança.



Na categoria direção estão no páreo, Ewald Hackler (Três Versões da Vida),Fernanda Paquelet, (Barrinho), Harildo Deda (Longa Jornada Noite Adentro) Luis Alonso (A Conferência) e Zeca de Abreu (Destinatário Desconhecido).

Ângelo Flávio, por Casulo, Cláudio Machado, por Destinatário Desconhecido, Fábio Vidal, por Joelma, Kadu Veiga, por Nunca Nade Sozinho e Wanderley Meira, por Longa Jornada Noite Adentro rivalizam pelo troféu de melhor ator.

Já Joana Schnitman, por Longa Jornada Noite Adentro, Kátia Leal, por FicVeiFicLegal, Luiza Prosérpio, por Três Versões da Vida, Márcia Andrade, por Três Versões da Vida e Simone Brault, por Solo Almodóvar competem pelo prêmio de melhor atriz.

Os vencedores das categorias espetáculo Adulto e Infanto-Juvenil receberão prêmio de R$ 30 mil. Confira lista dos indicados no portal A TARDE.

adblock ativo