Prêmio Braskem divulga indicados a Espetáculo do Interior

O Prêmio Braskem de Teatro anunciou as produções indicadas à categoria "Espetáculo do Interior", uma das novidades da 22ª edição do evento.

Vão concorrer ao prêmio as montagens Algaravias - O Marujeiro da Lua (Jequié); Exu, a Boca do Universo (Alagoinhas); Gonzaga - da Nascente à Foz (Paulo Afonso); Maria Minhoca (Feira de Santana) e O Circo de Soleinildo (Vitória da Conquista). Elas foram Selecionadas pela comissão julgadora da premiação - formada por Antrifo Sanches, Rosa Villas Boas e Tereza Costa Lima.

Além desta categoria, o prêmio também destaca as melhores produções em Espetáculo Adulto, Espetáculo Infanto-Juvenil, Direção, Ator, Atriz, Texto, Revelação e Categoria Especial.

Os vencedores serão conhecidos durante a cerimônia de premiação, que acontece no Teatro Castro Alves (TCA), em abril.

Além do troféu, os vencedores das categorias Espetáculo Adulto, Espetáculo Infanto-Juvenil e Espetáculo do Interior recebem um prêmio no valor bruto de R$ 30 mil, enquanto os demais vencedores serão contemplados com um prêmio no valor bruto de R$ 5 mil cada.

