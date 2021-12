Prêmio Braskem: discursos políticos e humor na festa teatral

A 26ª edição do Prêmio Braskem de Teatro, que aconteceu na noite da quarta-feira, 15, no Teatro Castro Alves, em Salvador, foi marcada por discursos contra o corte (“contingenciamento”, na versão do governo) de verbas para as universidades. Quase todos os artistas destacaram a importância das academias – e da Universidade Federal da Bahia (Ufba) especificamente para a cultura da Bahia (confira lista de vencedores abaixo).

O espetáculo Por que Hécuba ganhou na categoria Espetáculo Adulto e o diretor, Márcio Meireles, destacou que “hoje está claro que educação é uma proposta de negociação com a reforma da Previdência”. Ele lembrou que o Teatro Vila Velha sempre foi palco de liberdade de pensamento e ação. “Qualquer peça que estreia, hoje, é um milagre”, disse.

Bárbara Machado, que recebeu o prêmio de Revelação pela atuação em Jackie - A do Mal! Ou Não.... Nem Tudo É o que Parece destacou a Ufba “como centro de excelência de ensino, pesquisa e extensão”.

Muitos artistas fizeram piada com o termo “balbúrdia”, adotado pelo governo para se referir ao ambiente das universidades.

Luiz Marfuz, diretor da festa de premiação (que teve mestres de cerimônia de peso, a exemplo de Frank Menezes e Zeca Abreu), fez uma bela costura da vida de Jorge Amado, seus livros, personagens e o povo negro.

Além de Amado, foram homenageados, entre, outros, o ator Hilton Cobra, Zezé Mota e as filhas e netas do escritor.

O espetáculo O Mundo das Minhas Palavras foi agraciado com o troféu na categoria Melhor Espetáculo Infantojuvenil. Já o cubano Luiz Alonso, há 16 anos em Salvador, recebeu o troféu na categoria diretor, pelo espetáculo Teatro La Independência. Nesta peça, Evelin Buccheger levou a estatueta como Melhor Atriz.

