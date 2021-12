Prêmio Braskem de Teatro será realizado neste domingo com transmissão ao vivo

A 17ª edição do Prêmio Braskem de Teatro será realizada neste domingo, 18, às 20h. Em função da pandemia da Covid-19 (novo coronavírus), o evento, que normalmente é realizado no Teatro Castro Alves (TCA), terá mudança de local: será transmitido, ao vivo, dos estúdios da TVE, no bairro da Federação, em Salvador. Com o tema A História do Teatro em Tempos de Exceção e a Relação com o Tempo Atual, a cerimônia terá apresentação dos atores Marcelo Prado e Denise Correia.

O roteiro vai intercalar pequenas performances dos apresentadores com imagens de arquivo, depoimentos e, claro, a premiação. Nesta edição, ainda haverá homenagens a Anselmo Serrat, Inaldo Santos, George Vassilatos, Fernando Neves e Chica Xavier, nomes importantes para as artes cênicas, que morreram neste ano.

Confira os indicados nas oito categorias:

Espetáculo Adulto

- Holocausto Brasileiro

- Última Chamada

- Pele Negra, Máscaras Brancas

- Sonho de uma Noite de Verão na Bahia

- Vermelho Melodrama

Espetáculo Infantojuvenil

-Sarauzinho da Calú

- O Jabuti e a Sabedoria do Mundo

- Tati Búfala

- Eu vou te dar alegria

Texto

- Gildon Oliveira e Jorge Alencar, por Vermelho Melodrama

- Aldri Anunciação, por Embarque Imediato

- Diego Araújo, por Holocausto Brasileiro

- Gildon Oliveira, por Das Coisa Dessa Vida

- Luis Antônio Sena Júnior, por Última Chamada

Direção

- Onisajé (Fernanda Júlia), por Pele Negra, Máscaras Brancas

- Thiago Romero, por Última Chamada

- Jorge Alencar, por Vermelho Melodrama

- João Miguel, por Das Coisa Dessa Vida

- Diego Araújo, por Holocausto Brasileiro

Ator

- Ricardo Fagundes, por Das Coisa Dessa Vida

- Eduardo Gomes, por Vermelho Melodrama

- Jarbas Oliver, por Sonho De Uma Noite De Verão Na Bahia

- Israel Barreto, por O avô e o Rio / Revolução

- Everton Machado, por Balada De Um Palhaço

Atriz

- Márcia Lima, por Holocausto Brasileiro

- Edvana Carvalho, por Aos 50 Quem Me Aguenta?

- Ana Mametto, por Sonho De Uma Noite De Verão Na Bahia

- Véu Pessoa, por Vermelho Melodrama

- Fernanda Beltrão, por Dois Pesos, Duas Medidas

Revelação

- Elisleide Bonfim, pela atuação em Holocausto Brasileiro

- Caio Rodrigo, pelo texto de As Cidades

- Matheuzza, pela atuação em Pele Negra, Máscaras Brancas

- Rodrigo Lélis, pela atuação em Osso

- Cristina Leifer, pelo texto de Ensaios Sobre O Fim

Categoria Especial

- Aianne Bilitário e Marcos Lobo, pela cenografia de Escorpião

- Luis Santana, pelo figurino e adereços de Vermelho Melodrama

- Yacoce Simões, pela direção musical de Sonho de Uma Noite de Verão na Bahia

- Euro Pires, pelo figurino de Aos 50 Quem Me Aguenta?

- Erick Saboya, pela cenografia de As Cidades

