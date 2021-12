Prêmio Braskem de Teatro divulga os indicados de 2017

A lista dos espetáculos teatrais indicados em 2017 ao Prêmio Braskem de Teatro foi divulgado nesta segunda-feira, 8. O evento tradicional no cenário cultural da Bahia premia anualmente as melhores produções do teatro baiano, e é dividido em oito categorias: Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil, Direção, Ator, Atriz, Texto, Revelação e Categoria Especial (confira os indicados abaixo)

Ao todo, foram avaliadas 61 peças teatrais baianas profissionais e inéditas, que estiveram em cartaz em Salvador neste período. Os espetáculos vencedores da 25ª edição do Prêmio Braskem de Teatro serão anunciados durante cerimônia de premiação realizada na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), em maio.

Além do troféu, os vencedores das categorias Espetáculo Adulto e Espetáculo Infantojuvenil receberão um prêmio no valor de R$ 30 mil cada, enquanto os demais ganhadores serão contemplados com um prêmio no valor de R$ 5 mil cada

adblock ativo