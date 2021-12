Prêmio Braskem de Teatro divulga nomes da comissão julgadora

A organização do Prêmio Braskem de Teatro 2014 anunciou os nomes dos profissionais que integram sua comissão julgadora. Eles já estão avaliando os espetáculos em cartaz em Salvador e irão definir os indicados que concorrerão ao prêmio dos melhores do teatro baiano.



São eles: Antrifo Sanches, professor da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (Ufba), dançarino, coreógrafo, produtor e diretor de cena; Claudio Cajaíba, ator e professor da Escola de Teatro da Ufba; Euro Pires, artista plástico, cenógrafo e figurinista; Rosa Vilas Boas, dançarina e gestora do Teatro Sesi Rio Vermelho, e Tereza Costalima diretora artística da Sitorne Cia de Teatro.



As peças serão avaliados até 31 de dezembro. A cerimônia de entrega dos troféus será no primeiro semestre de 2015.

