Prêmio Braskem de Teatro divulga a lista com os indicados

Nesta terça-feira, 16, o Prêmio Braskem de Teatro anunciou a lista dos selecionados de sua 22ª edição. Os vencedores serão conhecidos numa cerimônia que acontecerá em abril, no Teatro Castro Alves.

A premiação destaca anualmente as melhores produções do teatro baiano em oito categorias: Espetáculo Adulto, Espetáculo Infanto-Juvenil, Direção, Ator, Atriz, Texto, Revelação e Categoria Especial. Foram avaliados espetáculos baianos considerados profissionais e inéditos, que estiveram em cartaz no período de 15 de abril a 15 de dezembro de 2014, sempre em Salvador.

Além do troféu, os vencedores das categorias Espetáculo Adulto e Espetáculo Infanto-Juvenil receberão um prêmio no valor bruto de R$ 30 mil, a premiação para a categoria Espetáculo do Interior será de R$ 15 mil, enquanto os demais vencedores serão contemplados com um prêmio no valor bruto de R$ 5 mil cada.

Neste ano, a novidade é o reconhecimento à produção teatral do interior da Bahia, através da inclusão da categoria Espetáculo do Interior. Seus indicados serão conhecidos no Polo Teatral - Festival de Teatro do Interior da Bahia, que acontece entre os dias 16 e 25 de janeiro de 2015, nas cidades de Dias D'Ávila e Camaçari, onde cinco espetáculos serão indicados.

A comissão julgadora deste ano teve nomes como Antrifo Sanches, Claudio Cajaíba, Euro Pires, Rosa Vilas Boas e Tereza Costalima.

Confira os indicados ao prêmio braskem em algumas das categorias

Espetáculo adulto

As Confrarias, Bartolomeus, Compadre de Ogum, Exu - A Boca do Universo e Quarteto

Espetáculo infanto-juvenil

O Bonde dos Ratinhos, O Circo de Só Ler, Para o Menino Bolha, PUUM - Por Um Mundo Melhor

Texto

Andrea Elia e Elísio Lopes Jr, Gerson Guimarães, Lelo Filho, Paula Lice e Teatro Base

Direção

Edvar Passos, Fernanda Júlia, Gil Vicente Tavares, Paula Lice, Paulo

