Prêmio Braskem de Teatro destaca melhores do teatro nesta quarta

As melhores produções cênicas baianas, em 2016, serão conhecidas nesta quarta-feira, 19, às 20 horas, durante cerimônia de entrega dos troféus da 24ª edição do Prêmio Braskem de Teatro. O evento será realizada no palco principal do Teatro Castro Alves (TCA).

O prêmio, ao todo, contempla oito categorias (Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil, Ator, Atriz, Direção, Texto, Revelação e Categoria Especial), que representam os destaques teatrais do ano passado. Em 2016, foram avaliadas 53 peças, seis a menos em relação ao ano anterior.

O diretor Marcio Meirelles, que pela terceira vez dirige a cerimônia de premiação, informa que haverá homenagem aos 50 anos do Teatro Castro Alves, bem como aos artistas que fazem do teatro sempre um trabalho coletivo. Também serão homenageados os atores Fernando Fulco e Nadja Turenkko, falecidos no ano passado.

Instalação audiovisual

Meirelles, que este ano, também concorre ao Prêmio Braskem de Teatro, na categoria Direção, pela montagem de Romeu & Julieta, afirma que durante a cerimônia uma instalação audiovisual reproduzirá discursos e narrativas sobre o ofício do ator, diretor e dramaturgo, por exemplo.

Ele acrescenta que "sem seguir uma ordem cronológica, a história do TCA será lembrada com fatos como a construção do teatro, a inauguração, incêndio e as reformas estruturais da casa de espetáculo".

Prêmio maior

Na categoria Espetáculo Adulto foram indicados as montagens Dark Times (ou a Santa Joana Vive nos Matadouros), da Cia de Tearo da Ufba; Laudamuco – Senhor de Nenhures, Mágico Mar, Malva Rosa e Rebola todos concorrendo em outras categorias também.

Já na categoria Infantil (que teve só quatro indicações) disputam o troféu Avesso, Inventa Desinventa, O Cordel de Maria Cin-derg- Ela e Pindorama.

Os vencedores destas duas categorias , as mais esperadas, receberão um prêmio no valor bruto de R$ 30 mil, cada, enquanto os demais vencedores serão contemplados com um prêmio no valor bruto de R$ 5 mil, cada.

Só "feras"

Não há espaço para falar de todos os indicados, mas a categorias de Ator seguramente deve ter dado muito trabalho aos jurados

Basta lembrar que os dois intérpretes que venceram na categoria Ator, em 2015 (cerimônia do ano passado), voltam a disputar o troféu: Danilo Cairo, que agora concorre pela atuação em A Prole dos Saturnos, Laudamuco – Senhor de Nenhures e Narcissus) e João Guisande (Laudamuco e Malva Rosa).

Três bambas entram no páreo: Igor Epifânio, pela atuação em Egotrip, Wanderley Meira (Dark Times) e Sulivã Bispo (Kaiala, Rebola e Romeu & Julieta). João e Wanderley já foram contemplados na categoria Melhor Ator do Braskem. Só Sulivã Bispo (sucesso também na rede virtual com Frases de Mainha) ainda não abocanhou este prêmio.

Na categoria Atriz, disputam, com méritos, Alethea Novaes (Mas Não Ande Nua Por Aí em Pelo), Claudia de Moura (O Galo), Eddy Veríssimo (Sobejo), Simone de Araújo (Mágico Mar) e Uerla Cardoso (Sobre a Pele). Agora é celebrar a festa maior do teatro baiano.

Cerimônia da 24ª edição do Prêmio Braskem de Teatro/ Hoje, 20h / Teatro Castro Alves / Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande / Para convidados

