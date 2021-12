Prêmio Braskem de Teatro contempla os melhores de 2012

O Prêmio Braskem de Teatro (PBT) realiza nesta quarta-feira, às 20 horas, a 20ª cerimônia de entrega dos troféus dos melhores do ano de 2012. Ao longo de duas décadas, o prêmio já distribuiu 200 troféus, reconhecendo talentos da cena local.

A seleção contempla espetáculos que estiveram em cartaz no período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2012, divididos em oito categorias: espetáculo adulto, espetáculo iInfantojuvenil, direção, ator, atriz, texto, revelação e categoria especial.

Além do troféu, os vencedores das categorias espetáculo adulto e espetáculo infantojuvenil receberão um prêmio no valor bruto de R$ 30 mil, enquanto os demais serão contemplados com um prêmio de R$ 5 mil cada.

Homenagem - Ator, diretor e dramaturgo, Elisio Lopes Jr, que já recebeu quatro prêmios Braskem e foi indicado mais cinco vezes, dirige a cerimônia. Ele informa que será feita uma homenagem ao diretor teatral José Possi Neto, que começou a carreira de diretor teatral em Salvador e completa 40 anos de dedicação ao teatro.

Também será homenageado o jornalista Clodoaldo Lobo, considerado uma das maiores referências em crítica teatral na Bahia. "Será um espetáculo de afeto, um concerto cênico onde a música conduzirá a memória do espectador aos espetáculos produzidos nos últimos 20 anos. Vamos também lembrar daqueles que não estão mais entre nós", afirma Elísio Lopes Jr.

Com o tema Cada Cena, Cada Canção, a cerimônia contará com os atores baianos Emanuelle Araújo, Luís Miranda e Marcelo Praddo, que atuarão como mestres de cerimônia. Como convidada, a cantora Luiza Possi cantará duas músicas: Sucesso Aqui Vou Eu (Rita Lee) e Lamento Sertanejo (Gilberto Gil).

Atores baianos, a exemplo de Renata Celidônio, Paula Hiroe, Carlos Betão e Cristiane Mendonça, também participam da cerimônia, que terá bailarinos e coro. A TVE transmite o evento ao vivo e também no portal www.irdeb.ba.gov.br.

Indicações - Concorrem como melhor espetáculo adulto Amor Barato, Dissidente, Entre Nós - Uma Comédia da Diversidade e O Olho de Deus: O Avesso dos Retalhos. Já na categoria Melhor Espetáculo Infantojuvenil concorrem Meia Dúzia de Pepinos, O Segredo da Arca de Trancoso e Paparutas.

Disputam pelo prêmio, na categoria direção, Cláudio Machado (O Segredo da Arca de Trancoso), Gordo Neto ( Dissidente) e Thiago Romero (Breve Outono Inverno). Uma pena que Débora Landim, que faz um trabalho diferenciado com crianças e com um grau maior de dificuldade, não tenha sido lembrada nesta categoria.

A categoria de ator promete uma boa competição: Cláudio Machado (O Segredo da Arca de Trancoso), Daniel Moreno (Ovo e Vice e Versa), Igor Epifânio (Entre Nós - Uma Comédia da Diversidade), Lúcio Tranchesi (Salmo 91) e Urias Lima (Amor Barato) brigam pelo prêmio.

Atriz - O trabalho de Viviane Laert, em Dissidente, tem sido muito festejado, mas também concorrem ao prêmio de melhor atriz Andrea Elia (O Sumiço da Santa), Denise Correia (O Sumiço da Santa), Lia Lordello (Tome Isto ao Coração) e Neyde Moura ( O Olho de Deus: O Avesso dos Retalhos).

A dramaturgia será representada por João Sanches (Entre Nós...), Jones Motta (Meia Dúzia de Pepinos ), Sonia Robatto ( O Olho de Deus...), Gildon Oliveira (Olorum) e Claudio Simões (O Sumiço da Santa).

Na categoria Revelação concorrem Bruna Scavuzzi, George Wladimir, Laís Machado e Tato Sanches. E na categoria Especial, Jarbas Bittencourt e Ronei Jorge (Amor Barato), Márcio Meirelles (Drácula), Ricardo Caian (Dissidente), Rino Carvalho (Amor Barato) e Rodrigo Frota (Dissidente).

