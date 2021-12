Prêmio Braskem de Teatro avalia espetáculos baianos online

Considerada uma das mais tradicionais premiações das artes cênicas na Bahia, o Prêmio Braskem de Teatro avaliará, em sua 28ª edição, as peças online produzidas por grupos baianos. A novidade é uma forma de adaptação ao cenário atual das casas de espetáculos fechadas.

O prêmio, que é realizado pela Caderno 2 Produções, contemplará peças baianas inéditas produzidas entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021. Os espetáculos serão avaliados a partir desta quarta-feira, 1º, e como tudo será assistido remotamente, os trabalhos do interior vão concorrer às categorias da premiação juntamente com as peças dos grupos teatrais de Salvador.

A Comissão Julgadora é formada pelo dramaturgo, roteirista, ator e apresentador de TV Aldri Anunciação; pela pós-doutora em artes cênicas e professora da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia Alexandra Dumas; pelo ator-performer, autor, diretor, professor e produtor Fabio Vidal; pelo artista, pesquisador e curador Felipe Assis e pela produtora e gestora cultural Virginia Da Rin.

Os trabalhos da comissão serão coordenados por Fernando Marinho, ator, diretor teatral, artista visual e presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões da Bahia (SATED/BA). Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail comissao@premiobraskemdeteatro.com.br.

A premiação é patrocinada pela Braskem, em parceria com o Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

