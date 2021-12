Prêmio Braskem de Teatro anuncia lista de concorrentes

O Prêmio Braskem de Teatro revelou os nomes dos espetáculos e profissionais das artes cênicas que se destacaram em 2012 e concorrem na 20ª edição da premiação. A lista inclui produções consideradas profissionais e inéditas em Salvador, divididas em oito categorias: Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil, Direção, Ator, Atriz, Texto, Revelação e Categoria Especial. Ã relação contempla espetáculos que estiveram em cartaz no período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2012, na capital baiana.

Disputa - Ao título de melhor espetáculo adulto concorrem Amor Barato (vencedor do edital do TCA), Dissidente (montagem do núcleo Teatro da Casa), Entre Nós (contemplado pelo Edital de Culturas LGBT do Centro de Culturas Populares e Identitárias) e O Olho de Deus: O Avesso dos Retalhos (parceria entre Márcio Meirelles e Sônia Robatto).

Três estreantes na premiação concorrem na categoria Direção: Cláudio Machado (O Segredo da Arca de Trancoso, espetáculo também indicado como melhor infantojuvenil), Gordo Neto (Dissidente) e Thiago Romero (Breve Outono Inverno).

Os vencedores da 20ª edição serão conhecidos na cerimônia de entrega dos troféus, que acontece no dia 3 de abril, no Teatro Castro Alves. Além do troféu, os vencedores das categorias Espetáculo Adulto e Espetáculo InfantoJuvenil receberão um prêmio no valor bruto de R$ 30 mil, enquanto os demais serão contemplados com um prêmio de R$ 5 mil cada.

O Prêmio Braskem de Teatro já se consolidou no cenário cultural da Bahia e tem o objetivo de reconhecer a produção teatral, abrindo espaço para o surgimento de novos talentos.

Lista dos indicados

Espetáculo Adulto: Amor Barato, Dissidente, Entre Nós e O Olho de Deus: O Avesso dos Retalhos

Espetáculo Infantojuvenil: Meia Dúzia de Pepinos, O Segredo da Arca de Trancoso e Paparutas

Direção: Cláudio Machado - O Segredo da Arca de Trancoso; Gordo Neto - Dissidente; Thiago Romero - Breve Outono Inverno

Ator: Cláudio Machado - O Segredo da Arca de Trancoso; Daniel Moreno - Ovo e Vice e Versa; Igor Epifânio - Entre Nós; Lúcio Tranchesi - Salmo 91; Urias Lima - Amor Barato

Atriz: Andrea Elia - O Sumiço da Santa; Denise Correia - O Sumiço da Santa; Lia Lordello - Tome Isto ao Coração; Neyde Moura - O Olho de Deus: O Avesso dos

Retalhos; Viviane Laerte - Dissidente

Texto:Entre Nós - João Sanches; Meia Dúzia de Pepinos - Jones Motta; O Olho

de Deus: O Avesso dos Retalhos - Sônia Robatto; Olorum - Gildon Oliveira; O Sumiço da Santa - Claudio Simões

Revelação: Bruna Scavuzzi (pela atuação

em SMS: A Saga da Memória Soteropolitana); George Wladimir (pela direção de Mar Morto); Laís Machado (pela atuação em O Sumiço da Santa); Tato Sanches (pela atuação em Dissidente)

Categoria Especial: Jarbas Bittencourt e Ronei Jorge (pela trilha sonora de Amor Barato); Márcio Meirelles (pela cenografia de Drácula); Ricardo Caian (pela trilha sonora de Dissidente); Rino Carvalho (pelo figurino de Amor Barato); Rodrigo Frota (pela cenografia de Dissidente)

adblock ativo