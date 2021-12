Premiado espetáculo traz à cena bonecos e objetos animados

Pela segunda vez no Brasil e primeira vez em Salvador, o espetáculo espanhol A Intrépida Viagem de um Homem e um Peixe (El Intrépido viaje de un hombre y un pez) terá apresentações, nesta sexta-feira, 08, às 17h30 e 19h30, no Instituto Cervantes, localizado na Ladeira da Barra. A entrada é franca.

A iniciativa é da companhia espanhola Onírica Mecânica, criada há seis anos. A trupe é liderada pelo ator e contador de histórias Jesús Nieto, que explica que o projeto "tem a proposta de unir teatro visual, manuseio de fantoches, sombras e objetos".

"O espetáculo recupera a figura dos antigos contadores ambulantes que andavam de lugar em lugar contando histórias fantásticas", afirma Jesus Nieto, que acrescenta que a trama gira em torno de um homem e um peixe.

Premiação - Nieto destaca que nesta montagem, que tem duração de 45 minutos, os bonecos e objetos foram construídos antes do texto. "Buscamos descobrir a memória dos objetos", afirma.

A montagem recebeu o prêmio de Melhor Cenografia na tradicional Feira de Fantoches de lleida, 2009, na Espanha. No palco bonecos de arame, luzes de Natal, letras voadoras, gavetas e estranhos objetos, compõem o cenário, que remete à fantasia e tem atmosfera onírica.

O grupo se apresentou pela primeira vez no Brasil no Festival Internacional de Teatro de Objetos (Fito), em Brasília, em junho do ano passado. "É uma grande oportunidade conhecer Salvador. Mostrar nosso trabalho aos baianos", frisou o artista.

Na trama, a imaginação do espectador é estimulada a todo momento, atraindo adultos e crianças. A companhia vem mostrando habitualmente seus espetáculos nos principais festivais do mundo, com boa receptividade.

