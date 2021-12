Premiado espetáculo 'Incêndios' chega ao TCA

"Meu maior desafio neste espetáculo foi tentar expressar a saga de uma mulher, que tem uma vivência avassaladora. De uma mulher que teve um filho arrancado de si, que se envolve numa guerrilha, que sofre torturas... Interpreto esta mulher dos 15 aos 65 anos".

A afirmação é da atriz Marieta Severo, em relação a Nawal, personagem de construção extremamente complexa que é a protagonista do espetáculo "Incêndios", que será apresentado no Teatro Castro Alves, sábado, 16, às 20 horas, e domingo, 17, às 19 horas.

A montagem, que conquistou cerca de 20 prêmios nacionais, incluindo um Shell pela direção (Aderbal Freire-Filho) e três estatuetas da Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro (APTR) para melhor atriz (Marieta Severo), atriz coadjuvante (Kelzy Ecard) e melhor espetáculo, além do sucesso de crítica, é também um grande sucesso de público.

Dramaturgia vigorosa

O texto, do dramaturgo libanês Wajdi Mouawad, entre outros temas, aborda a intolerância, o exílio, o rompimento de laços familiares, a situação da mulher em uma cultura machista, mas também, como salienta Marieta, "fala de amizade e solidariedade".

A trama, que tem estrutura não linear e comporta várias passagens no tempo, com trocas de ambientações, focaliza uma mulher (Nawal Maruan, personagem de Marieta Severo) que, ao morrer, deixa em seu testamento um pedido para que os filhos gêmeos Jeanne (Keli Freitas) e Simon (Thiago Marinho) encontrem o pai e um irmão que desconhecem.

A personagem vive uma incessante busca pelo filho perdido. Integram, ainda, o elenco da peça os atores Márcio Vito, Kelzy Ecard, Fabianna de Mello e Souza, Isaac Bernat e Julio Machado.



Zuzu Angel

"Dedico este espetáculo à estilista Zuzu Angel, que lutou para ter, para reaver, o corpo do filho", afirma Marieta (o filho de Zuzu, Stuart Angel Jones, ativista do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR-8, foi sequestrado e depois assassinado pelo governo, durante a vigência da ditadura militar, em 1971).

Aliás, ao falar da construção da personagem que é torturada e que sai de sua terra, Marieta lembra do drama de pessoas de sua geração, que ao lutarem contra um sistema opressor foram brutalmente castigadas pela ditadura (a própria Marieta, na época casada com Chico Buarque de Hollanda, teve que deixar o país).

"Tem uma fala da peça em que Nawal diz: 'Através de mim são fantasmas que lhe falam. Então construí esta personagem com a lembrança destes fantasmas", afirma Marieta. Com 50 nos de carreira, a atriz diz que se orgulha das escolhas artística que fez. "Nunca fiz pecinha. Sempre soube porque estava no palco", acrescenta.

Teatro no sangue

O diretor Aderbal Freire-Filho (Jacinta/Hamlet/As Centenárias), outro nome de peso do teatro brasileiro, diz: "Foi muito prazeroso montar este espetáculo, que tem dramaturgia muita bem feita."

Aderbal informa, ainda, que, apesar das várias passagens de tempo, não tem um único black-out. "Tudo acontece dentro da lógica dramatúrgica do teatro", acrescenta. Ao falar da versão cinematográfica do texto, ele frisa que "se o cinema se beneficia com as várias locações, o teatro se beneficia da imaginação do espectador".

Marieta Severo, como artista engajada, é provocada a falar da situação política do país: "Sou contra impeachment e torço pelo espírito público. Só espero que o governo consiga governar", enfatiza.

