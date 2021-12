Preça premiada volta a cartaz no dia dedicado à garotada

No Dia das Crianças, nada melhor do que apresentar à garotada a magia das artes cênicas. E mais: mostrar o teatro feito por crianças e adolescentes para meninos e meninas.

Quem se entusiasmou com a proposta, pode conferir o espetáculo infantojuvenil Imagina só... Aventura do Fazer, peça ganhadora do Bahia Aplaude como melhor espetáculo infantojuvenil em 2001.

A montagem, que leva ao palco atores da Cia Novos Novos, está de volta como parte da programação do Vilerê 2013, do Teatro Vila Velha. Será apresentada, domingo, às 11 horas, no Cabaré dos Novos.

Repertório

O texto é do jornalista e dramaturgo Edson Rodrigues. A direção é de Débora Landim, cuja companhia tem no repertório as peças Mundo Novo Mundo, Alices e Camaleões, Ciranda do Medo, Diferentes Iguais e, mais recentemente, a adaptação da peça de Lázaro Ramos, Paparutas.



"A trama conta a história de um menino que mora em um apartamento e tem vontade de fazer coisas diferentes. Então ele começa a escrever e os personagens ganham vida no quarto dele", revela a encenadora, lembrando que o espetáculo tem 12 anos em cartaz.

Imagina só... Aventura do Fazer conta com músicas criadas especialmente para o espetáculo, que agradam. No palco, uma banda interpreta ao vivo as canções especialmente feitas para a montagem pelo músico e compositor Ray Gouveia.

Coreografias

As coreografias, criadas pela dançarina Lulu Pugliese, são um espetáculo à parte da montagem, que estimula a leitura e a imaginação. A peça tem história inspiradas em obras do italiano Luigi Pirandello, Carlos Drummond de Andrade e Hélder Pinheiro, além de tiras de quadrinhos.

