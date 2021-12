Poeta João Cabral de Melo Neto inspira recital

O grupo Concertos Artes Integradas apresenta, nesta quarta-feira, 23, às 20 horas, no Teatro Jorge Amado, o espetáculo A Educação pela Pedra: Um Concerto para a Poesia.

Com composições de Jailton Paim e Alexandro Bloisi e direção de Cristina Dantas e Fernanda Paquelet, o universo do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto revela, de acordo com Cristina, "uma fervorosa crítica social à seca que estamos vivendo no sertão".

O espetáculo integra a Temporada Verão Cênico da Funceb e o ingresso custa R$ 15.

adblock ativo