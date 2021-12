Pisit Mota se apresenta no Domingo no TCA

Pisit Mota vai apresentar a comédia Por Umas e Por Outras no projeto Domingo no TCA, neste domingo, 31, às 11h, na Sala Principal do TCA. Os ingressos custam R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia) e são vendidos somente no dia do espetáculo, a partir das 9h, com acesso imediato do público.

A peça, escrita, dirigida e interpretada por Pisit, mistura elementos do stand up comedy e intervenções de áudio e vídeos produzidos para a internet em parceria com a +1! Filmes, canal de humor na web em tem o próprio Pisit no elenco.

