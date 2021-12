Pisit Mota retorna a Salvador

Após passar quase um ano e meio longe da capital baiana, rodando com o show de humor "Por Umas e Por Outras" por cidades do interior da Bahia e por estados como Minas Gerais, Sergipe e Alagoas, Pisit Mota já tem data marcada para voltar a Salvador. O artista fará uma temporada do dia 3 outubro a 15 de novembro no Teatro Jorge Amado, com apresentações aos sábados, às 20 horas, e aos domingos, às 19 horas. Os ingressos custarão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

adblock ativo