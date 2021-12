Pisit Mota faz nova temporada em Salvador, depois de turnê

O ator baiano Pisit Mota, que se tornou conhecido após o sucesso dos vídeos do canal +1! Filmes no YouTube, segue em cartaz com a segunda temporada do stand up comedy Por Umas e Por Outras, no Teatro Jorge Amado, sempre aos sábados e domingos, até 15 de novembro.

Além das apresentações no Teatro Jorge Amado, Por Umas e Por Outras acontece também no Centro Cultural de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, dias 16, 23 e 30, às 20 horas.

Circulando

O espetáculo Por Umas e Por Outras surgiu após as intervenções dos vídeos do canal +1! Filmes e retorna a Salvador depois de ter passado pelo interior da Bahia e por estados como Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. "Após circularmos por um ano e meio [fora de Salvador], criamos novas situações, novos casos, que mostram o cotidiano do sujeito baiano comum", conta o comediante.

No stand up comedy de Pisit Mota, os personagens lidam com experiências do dia a dia de maneira risível. "São situações como a de um cara ligando retado para cancelar uma conta, que tá esperando o ônibus no ponto ou tentando pegar o metrô... Coisas que a gente explora e acaba deixando a plateia muito feliz com o resultado", comemora o comediante, que diz ter alcançado quase 75 mil espectadores em cidades do interior da Bahia, como Jequié, Uauá e Vitória da Conquista.

Sobre sua experiência com a turnê, Pisit Mota diz ter ficado surpreso e muito contente com o público do interior do estado. "Ir para o interior, se apresentar em uma cidade onde seu show é novidade e, principalmente, ver o retorno do público é algo sensacional. Numa cidade como Jequié, às três da manhã, ver 400 pessoas no Centro de Cultura assistindo ao show foi incrível. É sentir a existência da independência artística e poder fazer acontecer", relata o ator, que elogiou o trabalho da produção de sua equipe para as apresentações.

Novidades

Mas Pisit Mota não para por aí. Em 12 de outubro, o ator e sua equipe estreiam o programa Frequência Jovem na Rádio Sociedade da Bahia. Será um programa de humor, voltado ao público jovem, e trará músicas atuais.

O comediante também está envolvido no projeto Turma do Xaxado: série animada baiana para crianças que será exibida na TVE. E para ano que vem, o ator pretende estrear o espetáculo Pisitcologia.

