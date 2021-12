Pisit Mota apresenta Stand Up Comedy no Center Lapa

Em celebração aos 467 anos de Salvador, o humorista Pisit Mota vai se apresentar nesta terça-feira, 29, na praça de alimentação do Shopping Center Lapa. O show é gratuito e começa às 19h.

No evento, que é realizado pelo centro comercial, o artista vai apresentar seu último stand up comedy, que conta histórias divertidas e fatos inusitados que acontecem no dia a dia da cidade.

