Personagens do Show da Luna apresentam musical no TCA

Os pequenos apaixonados pelo desenho Show da Luna, sucesso no canal fechado Discovery Kids, serão "presenteados" com um musical inspirado na animação, que é genuinamente brasileira. O espetáculo será apresentado no dia 6 de maio, no Teatro Castro Alves (TCA).

A peça vai contar com os personagens Luna, seu irmão Júpiter e o mascote Cláudio. Eles vão partir em buscas das respostas para os mistérios que permeiam o universo infantil.

O ingresso para o musical variam entre R$ 30 (meia) e R$ 50 (meia), a depender da fila no teatro. As entradas estão disponíveis na bilheteria do TCA, no SAC do Shopping Barra e do Bela Vista ou no site Ingresso Rápido.

adblock ativo