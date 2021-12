Personagem das ruas mineiras é retratada em espetáculo

A história da célebre andarilha mineira Olympia Angélica de Almeida Cotta (1889-1976), que encantava turistas e moradores da cidade histórica de Ouro Preto e que chegou à capa da revista Life, além de ser fotografada com Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir, chega aos palcos baianos.

Trata-se de Olympia, solo interpretado pela atriz Ângela Mourão, direção de Marcelo Bones, peça que integra repertório do Grupo Teatro Andante, de Minas Gerais.

O espetáculo, que foi apresentado em vários estados do Brasil, além de Portugal, Chile, Argentina e Colômbia, é uma das apostas do Festival Latino-Americano de Teatro (FilteBahia 2015). Será apresentado no Espaço Xisto Bahia, somente nesta sexta-feira, 18, e sábado, 19, às 20 horas.

Tema de escola de samba

O solo, que estreou em 2001, chega à capital baiana com 14 anos de atraso, mas, em compensação, com mais amadurecimento. O diretor Marcelo Bones lembra que a verdadeira Olympia chegou a ser tema da escola de samba Mangueira e que a personagem real dizia-se noiva de Dom Pedro II, amante de Chico Rei, amiga de Tiradentes, entre outros delírios, enquanto encantava a todos com suas histórias e casos.

Vozes Múltiplas

Há três instâncias no espetáculo, o que permite multiplicidade de vozes. A da narradora que conta a história de Olympia, a da própria personagem Olympia (quando a atriz a representa) e da máscara, que sinaliza os delírios de Olympia, que chegou a ser considerada a primeira hippie do país.

O encenador revela que entre os desafios do solo está o de construir a dramaturgia em conjunto com Angela Mourão e Guiomar de Grammont, que assina o texto da montagem.

"É um clássico do Teatro Andante. O solo é um diálogo entre ficção e realidade, espaço público e privado. O espetáculo toca as pessoas por falar de uma pessoa comum, que está na fronteira entre sanidade e loucura, mas conseguiu encontrar na rua um lugar social para viver e estabelecer relações", afirma a atriz Ângela Mourão.

Ambientação

A cenografia leva ao palco um baú, onde Olympia guarda seus pertences, além de cajados enfeitados. Ângela Mourão diz que o solo Olympia r recorre a diversas técnicas teatrais - narração, representação, máscara - para recriar a personagem, que também transita pela arte.

O Grupo Teatro Andante, fundado em 1990, se debruça na pesquisa do teatro contemporâneo. Entre os espetáculos do repertório estão A Quinta Sanfoninha de Beethoven, A História de Édipo e Barbazul. "É um espetáculo que traz o regional e o universal juntos", diz Ângela.

