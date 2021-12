Perfil: Lelo Filho comemora os 25 anos de A Bofetada

A espalhafatosa e hilariante personagem Fanta Maria, do espetáculo A Bofetada, montagem que comemora 25 anos em cartaz, é inesquecível e também emblemática de uma época de ouro do teatro baiano, que registrava grande sucesso de público.

Por trás da construção deste tipo teatral espevitado e engraçadíssimo, com jeitão meio drag e com bordões de grande popularidade, a exemplo de "É a minha cara!", "Momento lindo, maravilhoso!", "Adoro, adoro!" ou "Evite contrariar o ser humano", está o ator Lelo Filho, 50, que comemora, este ano, 31 anos de carreira.

O intérprete, que também é dramaturgo, diretor, produtor e administrador da Cia. Baiana de Patifaria, atua nas montagens do repertório da companhia: Abafabanca, A Bofetada (em cartaz no Teatro Isba, sábado e domingo, às 20 horas), Noviças Rebeldes, A Vaca Lelé e Siricotico, uma comédia do balacobaco.

Lelo codirigiu a peça Capitães da Areia (também uma realização dos "Patifes"), atuou em Cabaré das Ilusões (direção de Luiz Marfuz) e, no cinema, registrou participações no longa Tieta do Agreste, de Cacá Diegues, e Três Histórias da Bahia, de Edyala Yglesias, José Araripe Jr. e Sérgio Machado.

Arguto observador - Nascido e criado na adolescência em Caminho de Areia, na Cidade Baixa, com o nome Euclides Valério Filho e com quatro irmãos, Lelo conta que sempre foi um grande observador da realidade cotidiana e das pessoas que o cercavam.

Esta observação crítica o levou a fazer o curso de Sociologia em 1979 (não concluído por conta do teatro) e a participar do movimento estudantil secundarista, que levantava a bandeira da Defesa da Amazônia.

Mais tarde, já envolvido com o palco, o artista também levou para a cena as suas observações minuciosas, que se traduzem em personagens cômicos e de fácil identificação.

"Fanta, por exemplo, traz coisas de minha irmã Márcia e observações de professoras e vizinhas da minha infância", confidencia o ator.

Bordão - A história do bordão "É a minha cara" é curiosa. Surgiu quando, em cena de A Bofetada, numa noite de casa lotada, Lelo olhou para a plateia e viu um espectador, moreno como ele, sentado próximo a um tecido laranja, a cor predominante na pantalona da personagem.

"Falei a frase, o público riu muito e, a partir daí, numa situação ou outra se repetia a iniciativa, até que virou bordão", conta.



A repetição do "Evite contrariar o ser humano" também faz rir. Uma professora contou à irmã do ator que uma colega foi pedir aumento à diretora de uma escola e ela teria respondido com esta "pérola".

São muitas as histórias engraçadas de Lelo, que herdou da família, que sempre gostou muito de música e de cantar, a veia artística (segundo ele, suas tias cantam divinamente).

Teatro - O teatro entrou na vida do intérprete ainda no ensino médio, quando montou trecho de uma peça de Dias Gomes, O Santo Inquérito, e foi muito elogiado pelo professor de português.

Anos mais tarde, Lelo participou de duas montagens do Curso Livre do TCA. Em 1987, criou com o ator Moacir Moreno a Cia Baiana de Patifaria e, em 1988, estreou A Bofetada, que é um dos maiores sucessos do teatro baiano.



Depoimentos - O diretor Fernando Guerreiro ressalta o talento e a versatilidade do intérprete baiano, mas opina que "o trabalho de Lelo à frente da companhia acabou prejudicando suas amplas possibilidades enquanto ator".

Já Nilson Rocha, que integra o elenco de A Bofetada, afirma que Lelo, apesar da geração diferente da sua, tem um espírito jovem, aberto: "Ele participou das manifestações nas ruas e depois levou as manifestações para a cena de A Bofetada (sempre atualizada)".

A atriz Fernanda Paquelet afirma: "Lelo é um realizador obstinado. Aprendi muito com ele como diretora. Ele tem muito a ensinar do ponto de vista da realização de projetos".

adblock ativo