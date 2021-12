Há anos Frank Menezes vinha observando as pequenas corrupções que nos cercam no dia a dia e anotando as ideias no celular. As notas se transformaram na base de O Corrupto, monólogo que entra em cartaz neste sábado, 23, às 20 horas, no Teatro Módulo.

Em meio a tantas observações colhidas, para o estreante roteirista, o difícil foi selecionar os dolos e fraudes que entrariam no espetáculo. Tudo ficou mais simples quando veio a ideia de planejar o espetáculo como uma aula de corrupção ativa a alunos que estão em recuperação pela quinta vez.

"O projeto de aula me ajudou a me organizar melhor, ver o que entrava ou não. Pedi ajuda a amigos que são professores, busquei correspondência com termos que eles usam em sala de aula. Aí nasceu um professor cínico e os tipos corruptos que ele faz para ensinar os alunos", explica Frank Menezes.

Verena Paranhos Pequenas e grandes corrupções em peça de Frank Menezes

A lista inclui desde pequenos dolos que passam quase despercebidos, como estacionar em vaga para deficiente, a fraudes envolvendo merenda escolar e escândalos de corrupção contemporâneos.

"Estamos vivendo uma inversão de valores, nos adaptando a uma corrupção natural, já achamos que é esperteza, que só os políticos é que são ladrões".

Segundo o ator, elementos de O Indignado, um dos sucessos dos 32 anos de carreira, também estão no novo espetáculo, mas de uma forma diferente. "O que tem de indignado está por trás, nessa indignação com nossos comportamentos tão aproveitadores", explica.

No palco, o personagem principal é completamente diferente. "O exercício é não passar essa indignação, porque o personagem é um cínico, adora ser corrupto, se orgulha. Ele mesmo diz: 'já utilizei de todos os artifícios corruptíveis para adquirir o que quero e por isso estou aqui dando aula'".

Uma das lições que o professor ensina é para que os alunos passem a imagem de um homem íntegro, que não tem nada a dever. Outra é deixar as mãos bem juntinhas, à vista. "Se você deixa solta, elas já estão onde não deviam", brinca o ator.

Direção

O Corrupto é a estreia do amigo e ator Marcelo Praddo na direção, a convite de Frank Menezes. "A gente trabalha junto desde 1994, tem o humor parecido, se entende muito bem, um complementa o outro. Isso me deu muita segurança", diz o ator.

Para Marcelo Praddo, sua função foi deixar o ator a vontade para trabalhar com improvisação e riso, além dos personagens que ele construiu no texto. "Tem um saldo bacana no de sentido que ele vai mostrar facetas e várias caras de personagens diferentes", completa.

adblock ativo