'Pele negra, Máscaras Brancas' entra na programação do Domingo no TCA

Os impactos gerados pelo racismo dos negros é o tema do espetáculo "Pele negra, Máscaras Brancas", que acontece no dia 14 de julho, no Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, em Salvador. O espetáculo faz parte do Domingo no TCA, com ingressos a R$ 1,00 e R$ 0,50.

A apresentação da Companhia de Teatro da UFBA é inspirada na obra de Frantz Fanon, com texto de Aldri Anunciação, direção de Fernanda Júlia e co-direção de Licko Turle.

O elenco é majoritariamente negro e traz a primeira mulher negra, Onisajé (Fernanda Júlia), como diretora de um espetáculo pela companhia.

adblock ativo