Peças concorrentes ao Prêmio Braskem de Teatro já são avaliadas

Após a premiação do 26º Prêmio Braskem de Teatro, realizado em maio deste ano, a nova Comissão Julgadora já começou a avaliar os espetáculos que irão concorrer a 27ª edição.

Os concorrentes de 2019 serão avaliados e escolhidos pela atriz, diretora e professora, Andrea Elia; a atriz, doutoranda em Artes Cênicas e professora da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Elaine Cardim; o diretor e presidente da Cooperativa Baiana de Teatro, João Lima; a doutoranda, mestra em Dança e professora da Escola de Dança da UFBA, Marilza Oliveira; e pelo jornalista, escritor e professor com pós-doutorado em Artes Cênicas, Marcos Uzel.

A equipe já avalia as peças baianas desde o dia 4 de abril e vão permanecer observando as produções que estejam em cartaz até 23 de dezembro. Os trabalhos da 27ª Comissão Julgadora do Prêmio Braskem de Teatro estão sob coordenação de Fernando Marinho, ator, diretor teatral, artista visual e presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões da Bahia (Sated/BA). Os interessados podem buscar mais informações através do e-mail comissao@premiobraskemdeteatro.com.br.

