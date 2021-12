Peça 'V de Viado' estreia no Teatro Vila Velha em abril

O espetáculo 'V de Viado', do projeto Terças Pretas, do Bando de Teatro Olodum, estreia dia 02 de abril, às 19h, no Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha, em Salvador. Os ingressos custam R$20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) e já estão disponíveis para venda na bilheteria do teatro.

O Terças Pretas acontece de abril a setembro, com edições mensais reunindo artistas do teatro, da dança, da música, da moda e da literatura. 'V de Viado' inicia o projeto em 2019, com texto e direção de Leno Sacramento (Cabaré da Rrrrraça, En(Cruz)Ilhada e Ó Paí, Ó).

A peça trará ao palco o ator Vagner Jesus, dando vida ao personagem Victor, que reverbera as vozes dos gays negros, que sofrem a dupla violência do racismo e da homofobia.

O palco se transforma em uma sessão terapêutica para trata sobre as vivências de uma criança gay, negra, de uma família evangélica.

