Peça Usufruto confronta uma libertária e um conservador

A atriz Lúcia Veríssimo, que tem formação em jornalismo, apresenta aos baianos seu primeiro texto para o teatro. Trata-se da peça Usufruto, que será apresentada no Teatro Jorge Amado, nesta sexta, 20, e sábado, 21, às 22 horas, e domingo, 22, às 20 horas.

A montagem, dirigida por José Possi Neto, traz no elenco, além de Lúcia, o intérprete Claudio Lins. Na trama, ela representa uma mulher cinquentona, libertária, e ele um trintão conservador, que está prestes a se casar em um período de três meses. Os dois se encontram num apartamento à venda.

Por telefone, a atriz, que integra também o elenco da novela Amor à Vida - ela interpreta Mariah, a mãe biológica da personagem Paloma, interpretada por Paola Oliveira -, destaca que o texto foi escrito em uma semana, durante uma hora por dia. "Foi feito durante os intervalos das gravações da novela América, incentivado pelos atores e amigos Rafael Calomeni e Gabriela Duarte", revela a atriz.

Retrocesso

Aos 55 anos, Lúcia conta que viveu intensamente os anos 60, 70 e 80, quando se lutava por mudanças, inclusive a liberdade sexual. "Hoje vejo um retrocesso de tudo aquilo pelo que se lutou. Os jovens são mais caretas e reacionários. Foi pensando nisso que escrevi este texto", diz.

A autora revela sobre a sua personagem: "Esta mulher que viveu todas as coisas vai representar uma ameaça às certezas deste homem". Acrescenta que "o público baiano vai ter oportunidade de ver um ator fantástico".

Sobre o companheiro de cena, Lúcia Veríssimo diz que serão as últimas apresentações do intérprete nesta montagem, já que Claudio Lins vai participar do espetáculo Elis - O Musical (ele vai representar Ronaldo Bôscoli).

O musical tem previsão de estrear em novembro no Oi Casagrande, no Rio de Janeiro, com direção de Denis Carvalho e tendo como protagonista a atriz e cantora baiana Laila Garin.

Inquietar o público

"Hoje em dia há muita besteirada. As pessoas dão risada do nada. O teatro foi feito para criticar a sociedade. A única obrigação do teatro é inquietar o público", complementa a atriz sobre o espetáculo.

Aliás, a montagem é um tributo a Roland Barthes, um dos mais importantes filósofos do nosso tempo. O cenário é de Jean Pierre Tortil. Possi Neto também assina a iluminação.

Lúcia Veríssimo está cheia de projetos pessoais. "O texto Usufruto vai virar um filme. Eu já fiz a adaptação e vou dirigir", informa.

Livros

A atriz não dá maiores detalhes, mas está com o projeto de um livro e está escrevendo, produzindo e dirigindo um programa para a TV fechada. Afastada das novelas da TV Globo há sete anos, desde o fim de América, em que viveu a narradora de rodeio Gil, Lúcia Veríssimo voltou à emissora na atual novela das 21 horas, Amor à Vida.

Misteriosa, a personagem da atriz, que se apresenta numa cadeira-de-roda, viveu uma relação conturbada com César (personagem de Antônio Fagundes) e quer se vingar. Como grande aliada tem a sobrinha Aline, personagem de Vanessa Giácomo, fundamental na trama.

