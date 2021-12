Peça traz personagens representados por instrumentos

Primeira coreografia do Balé Teatro Castro Alves - BTCA voltada para o público infantojuvenil, o espetáculo Pedro e o Lobo reúne 18 bailarinos da companhia baiana de dança e 33 músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). A montagem está em cartaz na sala principal do Teatro Castro Alves, sábado, 12, e domingo, 13, às 17 horas. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5.



Quem ainda não viu, ainda tem chance de assistir à coreografia, que, de acordo com o diretor artístico do BTCA, Jorge Vermelho, "além de lúdica, trabalha com a percepção musical das crianças e com desejos, medos e sensações do universo infantil".

Fábula musical

A trama traz como grande atrativo personagens da história que são representados por instrumentos musicais diferentes ou por um conjunto de instrumentos que compõem a orquestra.

Na encenação, o garoto Pedro, um menino bom, que estava cansado de ver suas ovelhas serem mortas pelo lobo mau, por exemplo, será representado por instrumentos de corda. Já o lobo será representado pelas trompas; o avô, pelo fagote; o pássaro, flauta; o pato, oboé; o gato, clarinete; e os caçadores, tímpanos. Tudo com muita dança e cor, em um espetáculo envolvente e que espelha o universo dos meninos e meninas.

Desafios

A famosa fábula musical do compositor russo Sergei Prokofiev (1891-1953) teve sua estreia em maio de 1936, com atuação da Filarmônica de Moscou sob a regência do próprio Prokofiev.

"Em 2011, em comemoração aos 30 anos do BTCA, ela foi remontada", informa o cenógrafo e curador artístico do BTCA Jorge Vermelho, que, além cenografia, assina também a adaptação e a direção artística.

Jorge Vermelho enfatiza que este é um dos trabalhos mais difíceis da Cia baiana de dança. "Dançar com uma orquestra ao vivo é uma coisa magnifíca, porém, é muito difícil conseguir esta unidade. Exige muito trabalho e dedicação. Outra coisa é que como é uma coreografia dirigida ao público infantil, a recepção é direta, sem filtros. Tudo tem que ser muito bem elaborado, pois as crianças são muito críticas e diretas", afirma.

O coreógráfo acrescenta que, além do balé e orquestra, há projeção de vídeo e que, na semana dedicado às crianças, o balé está sendo apresentado (ontem e hoje) para alunos das escolas públicas, dentro do Projeto de Formação de Plateias.



Osba

A direção musical é do maestro Carlos Prazeres, curador artístico da Osba. A regência fica por conta do maestro Eduardo Torres, pianista da Sinfônica da Bahia.



Pedro e o Lobo, história infantil contada através da música, também enfatiza a união e solidariedade. Pela complexidade do projeto - unir a Osba e o BTCA -, o espetáculo não pôde sair de Salvador, mas em compensação tem voltado à cena, encantando crianças que podem ou não podem pagar ingressos.

