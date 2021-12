Peça sobre Padre Cícero faz temporada na Sala do Coro do TCA

Segue em cartaz, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, o novo espetáculo da companhia Teatro Nu, "As Tentações de Padre Cícero"'. As sessões serão apresentadas até 9 de dezembro, às sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 17h e às 20h.

Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 e estão à venda na bilheteria do TCA, nos SAcs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

Com dramaturgia e direção de Gil Vicente Tavares, a montagem mergulha no universo nordestino para contar versões da história de Cícero Romão Batista, o 'Padim Ciço', figura singular na religião e na política do Nordeste.

São muitos os motivos para contar a história de Padre Cícero, que foi de pregador da pequena capela da aldeia vinculada à Vila do Crato a líder religioso da região do Cariri, no solo cearense; de incômodo padre, associado a milagres e práticas religiosas consideradas fanáticas, banido e excomungado da Igreja Católica, a instrumento de luta – pela mesma igreja – em defesa à entrada das religiões Evangélicas; de primeiro prefeito de Juazeiro – mais tarde, Juazeiro do Norte – a primeiro vice-presidente do Ceará e, posteriormente, deputado federal.

"Cenas com personagens históricos, como Lampião, se entrelaçam com músicas originais, contações em formato de cordel, galope e desafio, dando ao espetáculo um dinamismo a partir de elementos de nossa cultura e história”, resalta o diretor.

'As Tentações de Padre Cícero' fica em cartaz até 9 de dezembro

adblock ativo