Peça sobre educação no trânsito está em cartaz no Sesi Rio Vemelho

O espetáculo teatral Depois de um acidente de trânsito está em cartaz todas as sextas de maio e junho, com exceção do dia 21 de junho, às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho, em Salvador.

No espetáculo, após um acidente de trânsito, duas famílias tentam descobrir na justiça quem foi o responsável pelo acidente e discutem com humor sobre educação para o trânsito.

Peça discute com bom humor sobre educação no trânsito | Foto: Divulgação

