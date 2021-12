Peça sobre amor gay tem texto eficiente e atores versáteis

O espetáculo Entre Nós - Uma Comédia sobre Diversidade, que está em cartaz no Teatro Gamboa Nova até o próximo dia 30, prova que é possível fazer um bom teatro com simplicidade de recursos.

Indicada ao Prêmio Braskem nas categorias Melhor Espetáculo, Texto (João Sanches) e Atuação (Igor Epifânio), a montagem, em palco nu, investe basicamente no trabalho e talento dos atores.

A aposta recai mesmo na capacidade dos intérpretes em criar personagens diversos e imagens que façam o espectador imaginar os variados cenários (escola, secretaria, casa, etc) onde a trama acontece, sem apoio de móveis ou mudança de figurinos.

Versatilidade - Uma aposta que dá certo porque tanto Igor Epifânio (Mestre Haroldo e Os Meninos/A Bofetada) quanto Anderson Dy Souza (A Velhas/ Policarpo Quaresma) esbanjam versatilidade e convencem no papel de dois atores que resolvem contar a relação de dois adolescentes gays. Eles, enquanto atores/personagens, confrontam os próprios preconceitos .



Os intérpretes apresentam personagens engraçados, que divertem o público, provocando reflexões sobre o amor homossexual na adolescência, fase marcada por conflitos e muita insegurança.

Entre os personagens que desfilam no palco, o pai conservador e machista, a mãe liberal, o estudante homofóbico e a garota que não para de assediar o colega.

O músico Leonardo Bittencourt, que assina a trilha sonora, também está em cena e cria, através da música, estados de ânimos que casam com as cenas da peça.

O dramaturgo João Sanchez (Eu Te Amo Mesmo Assim/ Pague Pra Ver), que também assina direção, figurino e iluminação, apresenta um texto que trata da descoberta do amor homossexual na adolescência com muita leveza, mas enfocando o preconceito, a homofobia e a dificuldade do jovem em se reconhecer homossexual.

João Sanches convida o público a refletir sobre a importância de se aceitar as diferencas e a diversidade sexual com humor.

Notas dissonantes - No último final de semana, entretanto, o Teatro Gamboa apresentava problema no ar condicinado. Quem ficou na parte de cima destinada à plateia não sofreu tanto, mas quem ficou na parte de baixo da plateia, assistiu à montagem enfrentando um calor insuportável.

Também é lamentável que, apesar desta situação, os intérpretes ainda acendessem um incenso no início da peça, que causou ainda mais desconforto, principalmente aos alérgicos. Não foram poucos os que se incomodaram.

Aliás, é preciso chamar a atenção da direção do teatro e dos poderes públicos para a questão de segurança do Gamboa. Em caso de um incêndio, a situação pode se converter em uma tragédia, já que a saída se dá pela mesma porta de entrada, em espaço apertado. Não é o único teatro que precisa investir mais nesta questão.

Aplausos

Mas, apesar deste problema, o espetáculo teve recepção calorosa por parte do público, que, no final, decide se o casal de personagens deve ficar junto e se a peça deve terminar com um beijo entre eles, ou não.



