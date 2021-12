Peça satiriza a superficialidade da educação burguesa

O público baiano tem, pelo menos, cinco bons motivos para assistir ao espetáculo Três Versões da Vida, que estreia nesta quarta-feira, 16, às 20 horas no Teatro Martim Gonçalves.

Primeiro, porque a montagem é uma realização da Companhia de Teatro da Ufba, em atividade há 32 anos, responsável por levar à cena textos de autores clássicos como Luigi Pirandello, Samuel Beckett, Peter Handke, Bertolt Brecht e Tennessee Williams, que dificilmente, até por questões econômicas, seriam montados comercialmente em Salvador.

Segundo, porque o texto é de Yasmina Reza, dramaturga francesa de origem iraniana consagrada internacionalmente (é a autora mais encenada do mundo atualmente), ganhadora de muitos prêmios.

Terceiro, porque o diretor é Ewald Hackler, reconhecido por levar ao palco textos de qualidade, e que têm algo a dizer, com encenação rigorosa e muito cuidadosa, além do trabalho desenvolvido com os atores.

Quarto, pelo talento dos intérpretes: Cacá Nascimento, Márcia Andrade, Claudio Cajaíba e Luisa Prosérpio. Quinto, pela tradução de Gideon Rosa, ator experiente, que também domina o francês.

A montagem, entretanto, fica em curta temporada. De 15 ao dia 27, sempre de quarta a domingo, às 20 horas.

Texto rebuscado

O diretor Ewald Hackler afirma que a autora Yasmina Reza escreveu Três Versões da Vida depois de Arte, traduzida em mais de trinta línguas e ganhou cerca de duzentas montagens.

Para se ter ideia, Arte ganhou os três prêmios mais importantes para o teatro mundial: o Prêmio Molière, francês; o Prêmio Oliver, inglês, e o Tony, dos Estados Unidos. "É um texto mais sofisticado do que Arte. É mais difícil e traz diálogos melhores", diz Hackler, acrescentando que a peça satiriza a polidez e superficialidade da educação burguesa".

O encenador destaca que seu maior desafio foi trabalhar com atores que não têm tradição de fazer textos como este. "Leva um tempo até eles alcançarem o estilo, a língua própria do texto, mas gosto de escolher textos que são maiores do que eu, que são difíceis, que têm muitas sutilezas", frisa o encenador.

Trama

A trama de Três Versões da Vida, conta em três variações, ângulos e perspectivas diferentes um mesmo episódio do cotidiano: um jantar muito improvisado, imprevisto e algo caótico. Um casal -- um astrofísico e uma advogada - recebe a visita de outro casal na sala de estar de seu apartamento. À medida que a conversa, regada a vinho, vai se aprofundando, máscaras sociais caem por terra e a selvageria desponta por trás da falsidade.

A atriz Luisa Prosérpio diz que " os personagens, ao longo da peça, vão mostrar outras facetas de sua personalidade". Ela representa Inês, que a princípio parece uma perua, uma dona de casa simplória, mas que depois vai contrastar com a hipocrisia reinante.

O ator Claudio Cajaíba, afastado do palco ha 13 anos, diz que "Hackler é o único diretor com quem trabalharia novamente. Me agrada o modo como trabalha, o que coloca em cena, como passa sua convicções e como conduz os atores, de modo sempre muito tranquilo", finaliza.

