Peça reúne obras francesas com sotaque baiano

O espetáculo Amores Insensatos permanece em cartaz, no Teatro Molière (Aliança Francesa) até o final de julho, trazendo duas obras francesas da primeira metade do século XX, A finada mãe de madame e Geni, atualizadas com um sotaque baiano contemporâneo. Sob direção de Bernard Attal, o espetáculo narra histórias universais que acontecem na Bahia dos anos 80.

No elenco estão Will Brandão, Luisa Proserpio, João Lima e Margarida Laporte,que dão vida aos personagens que vivem os dramas e vitórias do cotidiano, em histórias que mostram como a pessoas de diferentes classes sociais reagem às situações inusitadas.

Amores Insensatos pode ser vista até o final do mês, sempre de sexta a domingo, às 20h. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada).

