Peça Razões Para Ser Bonita é atração do fim de semana

A obsessão da sociedade pelos padrões de beleza vigentes, aparência idealizada e juventude tem levado muita gente a se distanciar de sua essência. Este é o mote da comédia Razões Para Ser Bonita.

O espetáculo, que está cartaz na sala principal do Teatro Castro Alves, sábado, 3, às 21 horas, e domingo, 4, às 20 horas, reúne no palco os atores Ingrid Guimarães, Marcelo Faria, Gustavo Machado e Aline Fanju.

A atriz Ingrid Guimarães (a vingativa Tina da novela Sangue Bom, da Rede Globo) esclarece que esta é a terceira peça de trilogia que reflete sobre beleza feita pelo dramaturgo americano Neil Labute.

A primeira peça é Forma das Coisas e a segunda A Gorda, que já foi protagonizada pela atriz Fabiana Karla.

Rosto comum - "Em Razões Para Ser Bonita é mostrada a relação entre quatro amigos. Eles, de uma forma ou de outra, sofrem com a ditadura dos padrões estéticos", afirma Ingrid Guimarães.

"Eu represento Steph, uma cabeleireira casada com um cara superlegal, o Greg (papel de Gustavo Machado), que entra em crise ao ficar sabendo que este teria dito que o rosto dela era apenas comum", diz sobre sua personagem.

De acordo com a intérprete, esta simples palavra, "comum", detona toda uma crise no casal, o que vai acabar culminando com o final do casamento.

Identificação - A partir daí, uma sucessão de discussões e cenas bem-humoradas fazem com que também Greg veja o seu mundo desabar. "Não é uma comédia rasgada. Tem alguns momentos que são até dramáticos", frisa a atriz, que garante que muita gente vai se identificar e refletir sobre o tema.

Já Marcelo Faria representa o personagem Leo, o melhor amigo de Greg, que se divide entre achar o máximo namorar uma mulher linda, Carla (Aline Fanju), que exibe como troféu, e ter um caso com uma menina mais jovem e ainda mais bela e atraente.

Quanto à atriz Aline Fanju, representa Carla, que enfrenta as dificuldades de ser uma mulher muito bonita e que odeia ser bela.

Projetos - "Nesta peça também é mostrado o outro lado da beleza, já que toda mulher que é muito bonita tem que provar que é inteligente, capaz , etc.", afirma Ingrid. A atriz acrescenta que construiu sua personagem a partir do texto, vivência pessoal, observação e leituras sobre o tema em artigos e blogs.

Dividida com as gravações da novela Sangue Bom e a peça Razões Para Ser Bonita, Ingrid Guimarães anuncia novos projetos para 2014: os filmes De Pernas por Ar 3 e Mundo Quebrado, de José Eduardo Belmonte, além de um novo programa na GNT, Insanidade Temporária.

A comédia Razões Para Ser Bonita, que tem direção de João Fonseca, estreou em São Paulo em 2012, realizando três temporadas de sucesso. Depois de abrir turnê nacional em Salvador, segue para Goiânia, Brasília e Vitória.

adblock ativo