Peça R$ 1,99 comemora 12 anos com temporada no Molière

O ator Ricardo Castro volta a Salvador com a peça R$1,99, a partir do dia 2 de novembro, no Teatro Molière, às 20 horas, onde fica em cartaz durante todos as sextas, sábados e domingos do mês. Castro comemora 12 anos à frente do projeto e mantém o roteiro repleto de bom humor sobre assuntos do cotidiano como amor, sexo, amizade, política, justiça, família, dinheiro e poder.

Desde 1999, quando estreou em Salvador, no Teatro XVIII, a peça R$1,99 traz um monólogo de autoria do próprio Castro, que também atua como produtor, iluminador, cenógrafo e diretor.

O espetáculo foi aplaudido por mais de 600 mil espectadores em todo país e, a cada nova temporada, faz refletir sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo e é atualizada a cada nova sessão.

