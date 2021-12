Peça Os Smurfs ganha encenação no Teatro Jorge Amado

Os personagens de um dos mais famosos e divertidos desenhos animados ganharão uma encenação no Teatro Jorge Amado. "Os Smurfs" será apresentado no local, de 12 a 14 de outubro, em comemoração ao mês das crianças.

O espetáculo, que se passa na cidade do Rio de Janeiro, com pontos da Baía de Guanabara, Corcovado e a Floresta da Tijuca, apresenta um cenário multimídia e com recursos cinematográficos, repletos de efeitos especiais, que prometem levar as crianças a um mundo cheio de imaginação e aventura.

