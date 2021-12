Peça oferece desconto para quem for de bicicleta

O público vai te rum estímulo a mais para ir conferir o novo espetáculo do Núcleo Viladança, 'Muvuca' com meios de transporte alternativos. A peça, que está em cartaz no Amostrão Vila Verão, nesta sexta,25, sábado, 26, e domingo, 27, no Teatro Vila Velha, vai oferecer descontos no ingresso para quem for ao teatro de bicicleta.

O valor do bilhete é de R$30 (inteira) e R$15 (meia), mas quem usar a bike paga R$ 10. De acordo com os organizadores da promoção, o público deve conferir as regras para o desconto no site do teatro.

Espetáculo - De acordo com os idealizadores da peça, 'Muvuca' é uma pesquisa sobre a diversidade, com coreografias que exploram as ideias de atração e repulsão, disputa e partilha, típicas dos encontros entre culturas.

adblock ativo