Peça "O Caso dos Exploradores de Cavernas" segue em cartaz até domingo

Segue em cartaz até domingo, 29, no Textro Xisto Bahia, o espetáculo "O Caso dos Exploradores de Cavernas", inspirado no livro do professor e escritor estadunidense Lon L. Fuller. As sessões acontecem às quintas, sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Com direção de Walter Rozadilla, a montagem do grupo Vánacontramão traz uma perspectiva humana sobre o famoso Caso dos Exploradores de Cavernas, que trata do julgamento por assassinato de um grupo de espeleólogos, que ficaram presos numa caverna por conta de um desmoronamento, sem comida por 23 dias, e tomaram uma decisão extrema para sobreviver.

Debate

O espetáculo foi incluído como atividade de extensão “Direito & Arte” da Faculdade Social da Bahia (FSBA). Os alunos de qualquer curso de Direito que assistirem ao espetáculo e participarem do debate sobre o tema receberão certificação de 5 horas. O debate será realizado na sede FSBA, no dia 31 de outubro, às 15h. A inscrição na atividade de extensão deverá ser feita no Espaço Xisto Bahia no dia que o aluno assistir ao espetáculo. O debate é gratuito e o valor do ingresso do espetáculo para os alunos dos cursos de Direito é R$ 15.

