Peça 'Na Rédea Curta' retoma apresentação este final de semana em Salvador

Após o sucesso da temporada de verão, a comédia baiana 'Na Rédea Curta', inspirada na websérie homônima, retorna aos palcos de sexta-feira a domingo, 15 a 17, no Teatro Jorge Amado, em Salvador.

A peça, protagonizada por Junior (Thiago Almasy) e Mainha (Sulivã Bispo), traz para o público o mesmo humor já conhecido pela websérie no YouTube. O espetáculo também segue com a novidade de trazer para o palco, alternando-se nas sessões, Meire (Genário Neto), amiga de Mainha, e Bisteca (Rodrigo Villa), que passou a integrar a webserie em setembro do ano passado e já está dando o que falar.

“A gente vem trabalhando para que o Na Rédea Curta seja uma plataforma de lançamento de artistas, assim como foi com a gente. O YouTube vem subvertendo a lógica de trabalho para o artista, afinal sempre penamos muito para ter público, cachê e visibilidade, e o canal vem e passa por cima disso tudo. O sucesso dos vídeos acaba chamando público que quer ver a gente tanto na montagem do Na Rédea Curta, quanto em outras peças”, comenta Thiago Almasy.

Desde que foram criados em 2016, os personagens Junior e Mainha alcançaram um crescimento com os vídeos que, nas entrelinhas, falam de uma Bahia singular no modo de expressão de sua gente, divertindo o público com a valorização da “forma de falar” do povo baiano, ao tempo que abraça o viés da cultura popular.

Ao interpretar uma mãe solteira e seu filho acomodado, moradores da periferia, os atores despertam um afeto e uma identificação surpreendente com o público.

